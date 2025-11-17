Die Schlümpfe: Der neue LurchJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 44: Die Schlümpfe: Der neue Lurch
12 Min.Folge vom 17.11.2025
Als Wild Blüte, Lily und Begonia das Picknick verdirbt, rächen sie sich an ihm mit einer Torte, die ihm übelste Flatulenzen beschert und außer Gefecht setzt. Durch einen Pups in die Luft geschleudert, wird Gargamels Mami auf ihn aufmerksam und nimmt Wild als Ersatz für ihren vermeintlich von Azrael gefressenen Haustierlurch Kiki mit in Gargamels Bruchbude. Besorgt machen sich die drei Picknickerinnen auf die Suche nach Wild. Bildquelle: ORF/IMPS
Altersfreigabe:
0