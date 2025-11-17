Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 44vom 17.11.2025
12 Min.Folge vom 17.11.2025

Als Wild Blüte, Lily und Begonia das Picknick verdirbt, rächen sie sich an ihm mit einer Torte, die ihm übelste Flatulenzen beschert und außer Gefecht setzt. Durch einen Pups in die Luft geschleudert, wird Gargamels Mami auf ihn aufmerksam und nimmt Wild als Ersatz für ihren vermeintlich von Azrael gefressenen Haustierlurch Kiki mit in Gargamels Bruchbude. Besorgt machen sich die drei Picknickerinnen auf die Suche nach Wild. Bildquelle: ORF/IMPS

