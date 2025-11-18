Die Schlümpfe: Schlumpf in die Zukunft Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Folge 45: Die Schlümpfe: Schlumpf in die Zukunft Teil 1
12 Min.Folge vom 18.11.2025
Durch Blütes Unachtsamkeit kommt es beim Schlumpf-Fu zu einem Unfall und Schlumpfine landet auf Farmis Karren voller Bärenmist-Dünger. Blüte flüchtet zu Handy und erzählt ihm von dem Schlamassel. Schnell baut Handy eine Kuckucksuhr zu einer Zeitmaschine um, um sich und Blüte zu dem Zeitpunkt vor dem Unfall zu teleportieren. Nach mehreren unglücklichen Versuchen, das Geschehen rückgängig zu machen, landen sie schließlich in der Steinzeit. Bildquelle: ORF/IMPS
