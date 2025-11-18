Die Schlümpfe: Schlumpf in die Zukunft Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 46: Die Schlümpfe: Schlumpf in die Zukunft Teil 2
12 Min.Folge vom 18.11.2025
Handy und Blüte sind Gefangene der Gmümpfe. Während Blüte den Steinzeitbewohnern ihre Schätze vorführt, wird Handy im Käfig gemästet, um in der Nacht an „Scharfe Zähne“ verfüttert zu werden. Als es soweit ist, schafft es Blüte, die Zeitreise-Kuckucksuhr an sich zu bringen und Handy zu retten. Sie teleportieren sich in eine ferne Zukunft und haben die Hoffnung aufgegeben, ins Schlumpfdorf zurückzukehren... Bildquelle: ORF/IMPS
