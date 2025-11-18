Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe: Schlumpf in die Zukunft Teil 2

ORF KidsStaffel 1Folge 46vom 18.11.2025
Die Schlümpfe: Schlumpf in die Zukunft Teil 2

Die Schlümpfe: Schlumpf in die Zukunft Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe 2

Folge 46: Die Schlümpfe: Schlumpf in die Zukunft Teil 2

12 Min.Folge vom 18.11.2025

Handy und Blüte sind Gefangene der Gmümpfe. Während Blüte den Steinzeitbewohnern ihre Schätze vorführt, wird Handy im Käfig gemästet, um in der Nacht an „Scharfe Zähne“ verfüttert zu werden. Als es soweit ist, schafft es Blüte, die Zeitreise-Kuckucksuhr an sich zu bringen und Handy zu retten. Sie teleportieren sich in eine ferne Zukunft und haben die Hoffnung aufgegeben, ins Schlumpfdorf zurückzukehren... Bildquelle: ORF/IMPS

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe 2
ORF Kids
Die Schlümpfe 2

Die Schlümpfe 2

Alle 1 Staffeln und Folgen