Folge 47: Die Schlümpfe: Schlumpfige Weihnachten
12 Min.Folge vom 19.11.2025
Weihnachten steht vor der Tür und Jokey träumt davon, all die Geschenke gegen seine Scherz-Päckchen auszutauschen. Weil Schlumpfine das zu verhindern weiß, nimmt Jokey stattdessen die Wunschzettel der Schlümpfe an sich und mischt sie auf dem Weg zum Briefkasten wild durch. Dabei gerät auch Gargamels Wunsch zu denen der Schlümpfe. Am Weihnachtstag erleben die Schlümpfe eine ganz unweihnachtliche Überraschung... Bildquelle: ORF/IMPS
