Die Schlümpfe: Die Sarsaparillo-JagdJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe 2
Folge 51: Die Schlümpfe: Die Sarsaparillo-Jagd
12 Min.Folge vom 21.11.2025
Das sagenumwobene Sarsaparillo soll blühen, was nur alle 300 Jahre der Fall ist. Papa Schlumpf hält sie für ein Verjüngungmsittel; Schlumpfhilde glaubt, dass sie einem die Fähigkeit verleiht, mit Pflanzen zu sprechen; Blättchen hat gehört, dass sie Anfängern hilft; Gargamel ist der Meinung, dass sie aus ihm den größten Zauberer macht und seine Mutter hofft, dass sie sie schöner macht. Sie alle machen sich auf die Jagd auf dieses Wundermittel... Bildquelle: ORF/IMPS
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0