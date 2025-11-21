Die Schlümpfe: Gargamel, die BallköniginJetzt kostenlos streamen
Folge 52: Die Schlümpfe: Gargamel, die Ballkönigin
12 Min.Folge vom 21.11.2025
Gargamel gelingt es, einen Tank zu brauen, der denjenigen, der in trinkt, in Schockstarre versetzt. Sein Ziel ist es natürlich, damit die Schlümpfe zu fangen. Zufällig kann er ein paar von ihnen belauschen. Dabei erfährt er, dass Koch anlässlich der Tagundnachtgleiche-Feier seinen Blaubeersaft brauen will. In einen Schlumpf verwandelt schleicht Gargamel sich auf die Feier und wartet auf eine Gelegenheit, seinen Trank in den Saft zu gießen. Bildquelle: ORF/IMPS
