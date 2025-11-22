Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 54vom 22.11.2025
Folge 54: Die Schlümpfe: Hausbesuch

12 Min.Folge vom 22.11.2025

Gargamel fühlt sich sterbenskrank und schickt Azrael mit einer Notiz los, um seine Mami zu holen. Durch Zufall fällt der Zettel den Schlümpfen in die Hände, die allerdings ihre Zweifel haben, ob diese Information stimmt. Aufgrund des Eides, den Doktor geschworen hat, allen Kranken ohne Ausnahme zu helfen, macht er sich auf den Weg zu Gargamel. Mit allerlei ausgefallenen Methoden versucht er, den bösen Zauberer von seinem Leiden zu heilen. Bildquelle: ORF/IMPS

ORF Kids
