ORF KidsStaffel 1Folge 56vom 25.12.2025
12 Min.Folge vom 25.12.2025

Blättchen ist mal wieder zu Besuch in Schlumpfhausen. Dort begegnet sie einem Schlumpf, der traurig wirkt. Es stellt sich heraus, dass er seine Berufung noch nicht gefunden hat und von sich glaubt, dass er in nichts wirklich gut ist. Blättchen ermutigt ihn, auf die Suche zu gehen, denn für jeden müsse es etwas geben, dass er besonders gut kann. Trotz einiger Rückschläge gelingt es ihm schließlich, sein verborgenes Talent zu entdecken. Bildquelle: ORF/IMPS

