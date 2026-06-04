Die Schlümpfe: Eine komische MamiJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 133: Die Schlümpfe: Eine komische Mami
12 Min.Folge vom 04.06.2026
Jokey und Poeti beobachten, wie Gargamel brav alles tut, was seine Mutter befiehlt. Das bringt Jokey auf die Idee, einen Schlumpf in Gargamels Mutter zu verzaubern, um ihm einzutrichtern, dass er die Schlümpfe in Ruhe lassen soll. Ehe Poeti sich versieht, hat Jokey genau das mit ihm gemacht, obwohl dieser nicht will. Poeti spielt gezwungenermaßen mit. Dann taucht zu allem Überfluss auch noch Gargamels echte Mutter auf. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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