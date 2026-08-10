Die Schlümpfe: Ein tollpatschiger HeldJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 143: Die Schlümpfe: Ein tollpatschiger Held
12 Min.Folge vom 10.08.2026
Clumsy gerät in die Fänge von Gargamel. Wenn er ihm den Weg zum Schlumpfdorf verrät, verspricht Gargamel Clumsy ein Amulett, dass aus ihm einen Helden machen kann. Clumsy lehnt ab. Doch dann kann Clumsy sich befreien und mit dem Amulett fliehen. Was er nicht weiß, Gargamels Amulett ist ein Peilsender. So führt Clumsy Gargamel unbeabsichtigt zum Schlumpfdorf. Nun muss Clumsy all seinen Mut zusammennehmen und die Schlümpfe retten. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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