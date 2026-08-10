Die Schlümpfe: Ein unwiderschlumpfliches LächelnJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 144: Die Schlümpfe: Ein unwiderschlumpfliches Lächeln
12 Min.Folge vom 10.08.2026
Überzeugt von der Ansteckungskraft des Lächelns, möchte Schlumpfine Muffis schlechte Laune vertreiben und begibt sich mit ihm, Schlumpfblüte, Papa Schlumpf, Hefty und Handy auf einen Wanderausflug. Doch alle Versuche, Muffi ein Lächeln zu entlocken, misslingen. Zu allem Unglück bricht sich Muffi auch noch ein Bein. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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