Die Schlümpfe: Wer zuletzt lacht,...Jetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 145: Die Schlümpfe: Wer zuletzt lacht,...
12 Min.Folge vom 11.08.2026
Aus Rache überreichen ein paar Schlümpfe Jokey eine Schachtel mit besonderem Inhalt. Als Jokey die Schachtel öffnet, gibt es eine Explosion, aus der ein Mini-Jokey entsteht, der explodierende Schachteln verteilt. Jedes Mal, wenn eine Schachtel explodiert, erscheint ein weiterer Mini-Jokey. Schon bald treibt eine ganze Horde der kleinen Spaßvögel im Dorf ihr Unwesen. Papa Schlumpf befiehlt Jokey und Beauty, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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