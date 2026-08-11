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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Eine schlumpfige Maskerade

ORF KidsStaffel 1Folge 146vom 11.08.2026
Die Schlümpfe: Eine schlumpfige Maskerade

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 146: Die Schlümpfe: Eine schlumpfige Maskerade

12 Min.Folge vom 11.08.2026

Hefty und Fürchti zerstören beim Staubwischen das Teleskop von Papa Schlumpf. Aus Angst vor der Strafe, die er ihnen aufbrummen könnte, verkleiden sich die beiden als Mädchen. Obwohl Papa Schlumpf und Schlumpfine das von Anfang an durchschauen, spielen sie das Spiel mit, um zu sehen, wie lange Hefty und Fürchti das durchhalten. Am Ende lassen sie die beiden sogar zu einem Wettkampf gegen echte Schlumpfmädchen antreten. Bildquelle: ORF/IMPS

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