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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Der Außerschlumpfige

ORF KidsStaffel 1Folge 147vom 12.08.2026
Die Schlümpfe: Der Außerschlumpfige

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 147: Die Schlümpfe: Der Außerschlumpfige

12 Min.Folge vom 12.08.2026

Der kleine Glee-go Null-Null-Eins vom Planeten Gleegom landet im Dorf der Schlümpfe. In Gestalt eines Schlumpfes macht er mithilfe seines Gerätes Starry alle Schlümpfe zu seinen Untertanen, oder Freunden, wie er sagt, die ihm willenlos gehorchen und huldigen. Doch Schlumpfine durchschaut den Plan. Sie trommelt ihre Freundinnen Schlumpfblüte, Schlumpflily und Sturmi zusammen, um Glee-go zu vertreiben und die Schlümpfe zu retten. Bildquelle: ORF/IMPS

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