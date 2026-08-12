Die Schlümpfe: Mein Schlumpf, der HeldJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 148: Die Schlümpfe: Mein Schlumpf, der Held
12 Min.Folge vom 12.08.2026
Fürchti träumt davon, einmal ein echter Superheld zu sein und Schlumpfine zu imponieren. Handy will ihm dabei helfen, baut ihm einen Raketenrucksack und macht ihn damit zum Superschlumpf. Anfangs gelingt es ihm tatsächlich, Schlumpfine ins Schwärmen zu bringen, da er ihre Vase „rettet“. Alle weiteren Superheldeneinsätze enden aber eher in einer Katastrophe. Als jedoch ein „Ungeheuer“ die Schlümpfe bedroht, zeigt er, was er kann. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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