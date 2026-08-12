Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Mein Schlumpf, der Held

ORF KidsStaffel 1Folge 148vom 12.08.2026
Die Schlümpfe: Mein Schlumpf, der Held

Die Schlümpfe: Mein Schlumpf, der HeldJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 148: Die Schlümpfe: Mein Schlumpf, der Held

12 Min.Folge vom 12.08.2026

Fürchti träumt davon, einmal ein echter Superheld zu sein und Schlumpfine zu imponieren. Handy will ihm dabei helfen, baut ihm einen Raketenrucksack und macht ihn damit zum Superschlumpf. Anfangs gelingt es ihm tatsächlich, Schlumpfine ins Schwärmen zu bringen, da er ihre Vase „rettet“. Alle weiteren Superheldeneinsätze enden aber eher in einer Katastrophe. Als jedoch ein „Ungeheuer“ die Schlümpfe bedroht, zeigt er, was er kann. Bildquelle: ORF/IMPS

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe Staffel 1
ORF Kids
Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen