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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Der ferngesteuerte Spion

ORF KidsStaffel 1Folge 149vom 13.08.2026
Die Schlümpfe: Der ferngesteuerte Spion

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 149: Die Schlümpfe: Der ferngesteuerte Spion

12 Min.Folge vom 13.08.2026

Mithilfe eines Amuletts kann Azrael fliegen. Er soll für Gargamel das Schlumpfdorf ausfindig machen. Sturmi und Handy entdecken den Kater. Um ihr Dorf zu retten, planen Sturmi und Handy, Azrael in der Luft zu attackieren. Dabei arbeiten die zwei aber nicht zusammen, beide wollen den Ruhm für sich. Azrael wird zu Fall gebracht, doch dann hebt Gargamel selbst ab. Nur gemeinsam kann es Sturmi und Handy gelingen, den bösen Zauberer zu besiegen. Bildquelle: ORF/IMPS

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