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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Schlumpfige Erziehung

ORF KidsStaffel 1Folge 150vom 13.08.2026
Die Schlümpfe: Schlumpfige Erziehung

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 150: Die Schlümpfe: Schlumpfige Erziehung

12 Min.Folge vom 13.08.2026

Dummi findet ein Ei im Wald und nimmt es mit ins Dorf, um sich als Vater rührend um den Nachwuchs zu kümmern. Doch schon bald mischen sich die Schlümpfe in die Erziehung des Sprösslings ein, was Dummi die Vaterschaft keinesfalls erleichtert. Schließlich rät Dummi seinem laufenden Ei zu fliehen, was er schon bald bereut ... Bildquelle: ORF/IMPS

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