Die Schlümpfe: Schlumpfige ErziehungJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 150: Die Schlümpfe: Schlumpfige Erziehung
12 Min.Folge vom 13.08.2026
Dummi findet ein Ei im Wald und nimmt es mit ins Dorf, um sich als Vater rührend um den Nachwuchs zu kümmern. Doch schon bald mischen sich die Schlümpfe in die Erziehung des Sprösslings ein, was Dummi die Vaterschaft keinesfalls erleichtert. Schließlich rät Dummi seinem laufenden Ei zu fliehen, was er schon bald bereut ... Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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