Die Schlümpfe: Die SarsaparillafalleJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 151: Die Schlümpfe: Die Sarsaparillafalle
12 Min.Folge vom 14.08.2026
Gargamel verzaubert eine riesige Menge Raupen, damit sie das ganze Sarsaparilla im Wald aufessen. Dann legt er ein Sarsaparillafeld in der Nähe seines Schlosses an und hofft, die Schlümpfe damit in die Falle locken zu können. Doch die sind schlauer, als es Gargamel lieb ist. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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