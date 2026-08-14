Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Die Sarsaparillafalle

ORF KidsStaffel 1Folge 151vom 14.08.2026
Die Schlümpfe: Die Sarsaparillafalle

Die Schlümpfe: Die SarsaparillafalleJetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 151: Die Schlümpfe: Die Sarsaparillafalle

12 Min.Folge vom 14.08.2026

Gargamel verzaubert eine riesige Menge Raupen, damit sie das ganze Sarsaparilla im Wald aufessen. Dann legt er ein Sarsaparillafeld in der Nähe seines Schlosses an und hofft, die Schlümpfe damit in die Falle locken zu können. Doch die sind schlauer, als es Gargamel lieb ist. Bildquelle: ORF/IMPS

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe Staffel 1
ORF Kids
Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe Staffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen