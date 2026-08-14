Die Schlümpfe: Design oder nicht seinJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 152: Die Schlümpfe: Design oder nicht sein
12 Min.Folge vom 14.08.2026
Beauty und Zwirni wollen gemeinsam ein neues Schlumpfoutfit kreieren. Doch Jokey stibitzt den Entwurf und verändert ihn. Beauty fühlt sich daraufhin von Zwirni hintergangen. Sie beschließen, jeder für sich zu arbeiten und auf einer Modenschau gegeneinander anzutreten. Als beide vermeintlich das Design des anderen kopiert zu haben scheinen, streiten sie erneut. Ein kleiner, aber feiner Unterschied jedoch versöhnt die beiden Streitschlümpfe. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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