Die Schlümpfe: Die Plümpfe 1Jetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 153: Die Schlümpfe: Die Plümpfe 1
12 Min.Folge vom 17.08.2026
Beim Beerenpflücken werden Schlaubi und Blüte erst von einem schweren Unwetter und dann noch von Gargamel und seinem Kater Azrael überrascht. Auf der Flucht vor den beiden werden sie vom Blitz getroffen und landen in einer Parallelwelt. Dort ist alles das Gegenteil von dem, was es in der normalen Welt ist. Als die beiden glauben, ihr Dorf gefunden zu haben, landen sie im Gefängnis, weil die Schlümpfe dort keine Freunde, sondern Fieslinge sind. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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