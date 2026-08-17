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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Die Plümpfe 2

ORF KidsStaffel 1Folge 154vom 17.08.2026
Die Schlümpfe: Die Plümpfe 2

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 154: Die Schlümpfe: Die Plümpfe 2

12 Min.Folge vom 17.08.2026

Schlaubi und Blüte lernen im Gefängnis den Zauberer Caramel kennen, das perfekte Gegenstück zu dem fiesen Gargamel der normalen Welt. Schlaubi überlistet den wachhabenden Dummiplumpf, so dass die drei aus dem Gefängnis fliehen können und Caramel sich auf die Suche nach einem Zauberspruch machen kann, der die beiden wieder in ihre Welt zurückbefördert. Bildquelle: ORF/IMPS

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