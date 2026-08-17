Die Schlümpfe: Die Plümpfe 2Jetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 154: Die Schlümpfe: Die Plümpfe 2
12 Min.Folge vom 17.08.2026
Schlaubi und Blüte lernen im Gefängnis den Zauberer Caramel kennen, das perfekte Gegenstück zu dem fiesen Gargamel der normalen Welt. Schlaubi überlistet den wachhabenden Dummiplumpf, so dass die drei aus dem Gefängnis fliehen können und Caramel sich auf die Suche nach einem Zauberspruch machen kann, der die beiden wieder in ihre Welt zurückbefördert. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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