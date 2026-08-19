Die Schlümpfe: Die SchlumpfsitterJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 1
Folge 158: Die Schlümpfe: Die Schlumpfsitter
12 Min.Folge vom 19.08.2026
Nachdem Clumsy und Dummi einen Feuerwehr-Einsatz komplett vermasselt haben, halten die andere Schlümpfe sie für Idioten. Um dieses Image wieder loszuwerden, nehmen sie Papa Schlumpf die schwierige Aufgabe ab, auf Baby aufzupassen. Bildquelle: ORF/IMPS
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Die Schlümpfe Staffel 1
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