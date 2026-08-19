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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Die Schlumpfsitter

ORF KidsStaffel 1Folge 158vom 19.08.2026
Die Schlümpfe: Die Schlumpfsitter

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 158: Die Schlümpfe: Die Schlumpfsitter

12 Min.Folge vom 19.08.2026

Nachdem Clumsy und Dummi einen Feuerwehr-Einsatz komplett vermasselt haben, halten die andere Schlümpfe sie für Idioten. Um dieses Image wieder loszuwerden, nehmen sie Papa Schlumpf die schwierige Aufgabe ab, auf Baby aufzupassen. Bildquelle: ORF/IMPS

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