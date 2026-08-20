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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Turboschnecken

ORF KidsStaffel 1Folge 159vom 20.08.2026
Die Schlümpfe: Turboschnecken

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 159: Die Schlümpfe: Turboschnecken

12 Min.Folge vom 20.08.2026

Es ist der Tag des jährlichen Schneckenrennens im Dorf der Schlümpfe. Damit es nicht so langweilig wird wie in den Jahren zuvor, füttert Jokey sie mit Zaubervitaminen, die er in Papa Schlumpfs Labor gefunden hat. Dadurch werden sie allerdings so dermaßen schnell, dass sie von ihren Reitern nicht mehr kontrolliert werden können und in den Wald rasen. Zur Strafe muss Jokey losziehen und sie wieder einfangen. Das ist schwieriger, als Jokey glaubt. Bildquelle: ORF/IMPS

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