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Die Schlümpfe Staffel 1

Die Schlümpfe: Ein schlumpfiger Kindergarten

ORF KidsStaffel 1Folge 162vom 21.08.2026
Die Schlümpfe: Ein schlumpfiger Kindergarten

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Die Schlümpfe Staffel 1

Folge 162: Die Schlümpfe: Ein schlumpfiger Kindergarten

12 Min.Folge vom 21.08.2026

Die Schlümpfe sind von ihrer harten Arbeit am Damm völlig erschöpft. Um sie wieder munter zu machen, mixt Papa Schlumpf ihnen einen Revitalisierungstrank. Leider erzielt der Trank eine vollkommen andere Wirkung als beabsichtigt, denn er verwandelt alle Dorfbewohner in Babys. Sturmi, die als einzige nicht vom Zaubertrank getrunken hat, muss jetzt nicht nur eine Horde wilder Babys bändigen, sondern auch noch ein Gegenmittel finden. Bildquelle: ORF/IMPS

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