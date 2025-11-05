Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 05.11.2025
12 Min.Folge vom 05.11.2025

Toulousi hält das Portrait von Schlumpfine für sein Meisterwerk. Hefty ist eifersüchtig, deshalb entwendet er das Gemälde. Schlumpfine kommt Hefty auf die Schliche, doch Toulousi ist schon auf dem Weg zu Gargamel, der das Gemälde laut Dummis Karottenorakel gestohlen haben soll. Hefty verspricht Schlumpfine, das Bild zurückzugeben und rettet Toulousi vor dem bösen Zauberer. Zum Dank beschließt Toulousi ein Ruhmesportrait seines Retters zu malen. Bildquelle: ORF/IMPS

ORF Kids
