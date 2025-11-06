Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe Staffel 2

Die Schlümpfe: Baby Sensei

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 06.11.2025
Die Schlümpfe: Baby Sensei

Die Schlümpfe Staffel 2

Folge 4: Die Schlümpfe: Baby Sensei

12 Min.Folge vom 06.11.2025

Als Schlumpfine mit ihren Schülern meditiert, um ein Zeichen zum Weg der Erleuchtung zu erhalten, offenbart sich ihr in einer Vision die ersehnte Stimme der Weisheit in Form von Baby, den Schlumpfine nun für einen Schlumpf-Fu-Meister hält. So folgen Schlumpfine und ihre Schüler ihrem neuen Sensei Baby und stellen sich auf dem Weg zur Erleuchtung mancher Prüfung, bis sie die letzte Belastungsprobe meistern sollen: Einen Kampf mit einem Bären. Bildquelle: ORF/IMPS

