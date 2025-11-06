Die Schlümpfe: Baby SenseiJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Staffel 2
Folge 4: Die Schlümpfe: Baby Sensei
12 Min.Folge vom 06.11.2025
Als Schlumpfine mit ihren Schülern meditiert, um ein Zeichen zum Weg der Erleuchtung zu erhalten, offenbart sich ihr in einer Vision die ersehnte Stimme der Weisheit in Form von Baby, den Schlumpfine nun für einen Schlumpf-Fu-Meister hält. So folgen Schlumpfine und ihre Schüler ihrem neuen Sensei Baby und stellen sich auf dem Weg zur Erleuchtung mancher Prüfung, bis sie die letzte Belastungsprobe meistern sollen: Einen Kampf mit einem Bären. Bildquelle: ORF/IMPS
