Die Schlümpfe: Der Preis des Erfolgs
Die Schlümpfe 2
Folge 5: Die Schlümpfe: Der Preis des Erfolgs
12 Min.Folge vom 07.11.2025
Da der musikalisch erfolglose Harmonie Papa Schlumpf leidtut, schenkt er ihm ein Elixier, mit dem das Publikum von seinen musikalischen Darbietungen automatisch in Entzückung und Verehrung gerät. Doch des Lebens im Scheinwerferlicht ist Harmonie schon bald überdrüssig, und er setzt alles daran, wieder in der Bedeutungslosigkeit des verkannten Künstlers unterzutauchen. Bildquelle: ORF/IMPS
