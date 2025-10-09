Die Schlümpfe: Gargaschlumpf 2Jetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Stafffel 1
Folge 100: Die Schlümpfe: Gargaschlumpf 2
12 Min.Folge vom 09.10.2025
Während Schlaubi Gargamel in die Hände fällt, gelingt es Sturmi, zu entkommen. Als sie kurze Zeit später wieder auf Schlaubi trifft, erkennt sie nicht, dass es sich in Wirklichkeit um Gargamel handelt. Nichtsahnend führt sie ihn zum Dorf. Erneut gelingt es Sturmi zu entkommen. Auch Schlaubi kann Dank Gargamels Mutter fliehen. Mit vereinten Kräften versuchen Sturmi und Schlaubi, Gargamel zu besiegen und aus dem Dorf zu vertreiben. Bildquelle: ORF/ORF/IMPS/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe Stafffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0