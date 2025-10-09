Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 100vom 09.10.2025
Während Schlaubi Gargamel in die Hände fällt, gelingt es Sturmi, zu entkommen. Als sie kurze Zeit später wieder auf Schlaubi trifft, erkennt sie nicht, dass es sich in Wirklichkeit um Gargamel handelt. Nichtsahnend führt sie ihn zum Dorf. Erneut gelingt es Sturmi zu entkommen. Auch Schlaubi kann Dank Gargamels Mutter fliehen. Mit vereinten Kräften versuchen Sturmi und Schlaubi, Gargamel zu besiegen und aus dem Dorf zu vertreiben. Bildquelle: ORF/ORF/IMPS/

