Die Schlümpfe: Eine Schlumpfshow für Gargamel 1Jetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Stafffel 1
Folge 107: Die Schlümpfe: Eine Schlumpfshow für Gargamel 1
12 Min.Folge vom 14.10.2025
Gargamel lässt Baby Schlumpf einen Teddybären zukommen, der mit einem magischen Auge ausgestattet ist. So hofft er, die Schlümpfe ausspionieren zu können und den Weg zu ihrem Dorf finden zu können. Papa Schlumpf kommt ihm auf die Schliche und beschließt, Gargamel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Er lässt Poeti ein fesselndes Theaterstück schreiben, dass die Schlümpfe vor Babys und damit quasi auch vor Gargamels Augen aufführen. Bildquelle: ORF/IMPS
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe Stafffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0