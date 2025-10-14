Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe Stafffel 1

Die Schlümpfe: Eine Schlumpfshow für Gargamel 1

ORF KidsStaffel 1Folge 107vom 14.10.2025
Die Schlümpfe: Eine Schlumpfshow für Gargamel 1

Die Schlümpfe: Eine Schlumpfshow für Gargamel 1Jetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe Stafffel 1

Folge 107: Die Schlümpfe: Eine Schlumpfshow für Gargamel 1

12 Min.Folge vom 14.10.2025

Gargamel lässt Baby Schlumpf einen Teddybären zukommen, der mit einem magischen Auge ausgestattet ist. So hofft er, die Schlümpfe ausspionieren zu können und den Weg zu ihrem Dorf finden zu können. Papa Schlumpf kommt ihm auf die Schliche und beschließt, Gargamel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Er lässt Poeti ein fesselndes Theaterstück schreiben, dass die Schlümpfe vor Babys und damit quasi auch vor Gargamels Augen aufführen. Bildquelle: ORF/IMPS

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe Stafffel 1
ORF Kids
Die Schlümpfe Stafffel 1

Die Schlümpfe Stafffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen