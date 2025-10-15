Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe Stafffel 1

Die Schlümpfe: Mich schlumpft der Affe!

ORF KidsStaffel 1Folge 110vom 15.10.2025
Die Schlümpfe: Mich schlumpft der Affe!

Die Schlümpfe: Mich schlumpft der Affe!Jetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe Stafffel 1

Folge 110: Die Schlümpfe: Mich schlumpft der Affe!

12 Min.Folge vom 15.10.2025

Statt eines erwarteten Päckchens bekommt Papa Schlumpf einen Affen zugesandt. Da es sich um eine Verwechslung handelt, kontaktiert er den Zauberladen. Man sagt ihm, er solle den Affen zum Dorfrand bringen, wo er abgeholt werde. Diese Aufgabe überträgt er Schlaubi, Jokey und Dummi. Jokey und Dummi haben so viel Spaß am Affen, dass sie ihn gern behalten würden. Aus Scherz verkleiden sie Schlaubi als Affen und stecken ihn in die Versandbox. Bildquelle: ORF/IMPS

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe Stafffel 1
ORF Kids
Die Schlümpfe Stafffel 1

Die Schlümpfe Stafffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen