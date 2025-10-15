Die Schlümpfe: Mich schlumpft der Affe!Jetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Stafffel 1
Folge 110: Die Schlümpfe: Mich schlumpft der Affe!
12 Min.Folge vom 15.10.2025
Statt eines erwarteten Päckchens bekommt Papa Schlumpf einen Affen zugesandt. Da es sich um eine Verwechslung handelt, kontaktiert er den Zauberladen. Man sagt ihm, er solle den Affen zum Dorfrand bringen, wo er abgeholt werde. Diese Aufgabe überträgt er Schlaubi, Jokey und Dummi. Jokey und Dummi haben so viel Spaß am Affen, dass sie ihn gern behalten würden. Aus Scherz verkleiden sie Schlaubi als Affen und stecken ihn in die Versandbox. Bildquelle: ORF/IMPS
