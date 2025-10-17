Die Schlümpfe: Der VerdienstordenJetzt kostenlos streamen
Folge 113: Die Schlümpfe: Der Verdienstorden
12 Min.Folge vom 17.10.2025
Da Papa Schlumpf länger nicht im Dorf ist, will Schlaubi die Leitung übernehmen. Das bedeutet mehr Arbeit für die Schlümpfe und darauf hat Jokey überhaupt keine Lust. Um dem zu entgehen, hat er sich einen Plan ausgedacht und bittet Hefti und Handy mitzuspielen. Er behauptet, keiner hätte gehört, dass Papa Schlumpf ihm die Leitung übertragen habe. Um zu beweisen, dass er für diese Aufgabe geeignet sei, müsse er erst den Verdienstorden gewinnen. Bildquelle: ORF/IMPS
