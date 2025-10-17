Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe Stafffel 1

ORF KidsStaffel 1Folge 113vom 17.10.2025
Folge 113: Die Schlümpfe: Der Verdienstorden

12 Min.Folge vom 17.10.2025

Da Papa Schlumpf länger nicht im Dorf ist, will Schlaubi die Leitung übernehmen. Das bedeutet mehr Arbeit für die Schlümpfe und darauf hat Jokey überhaupt keine Lust. Um dem zu entgehen, hat er sich einen Plan ausgedacht und bittet Hefti und Handy mitzuspielen. Er behauptet, keiner hätte gehört, dass Papa Schlumpf ihm die Leitung übertragen habe. Um zu beweisen, dass er für diese Aufgabe geeignet sei, müsse er erst den Verdienstorden gewinnen. Bildquelle: ORF/IMPS

ORF Kids
