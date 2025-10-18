Die Schlümpfe: Die TitelstoryJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Stafffel 1
Folge 116: Die Schlümpfe: Die Titelstory
12 Min.Folge vom 18.10.2025
Reporter interviewt Gargamel für seine Zeitung. Er möchte wissen, wie der zu dem bösen Zauberer geworden ist, der er ist. Dabei erzählt Gargamel, dass er am nächsten Tag eine Prinzessin heiraten wird. Dieses Ereignis wollen sich die Schlümpfe natürlich nicht entgehen lassen und sie finden sich alle auf der Lichtung ein, um der Hochzeit beizuwohnen. Doch die Prinzessin entpuppt sich als verkleideter Gargamel und die Hochzeit als eine Falle. Bildquelle: ORF/IMPS
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe Stafffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0