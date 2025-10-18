Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlümpfe Stafffel 1

Die Schlümpfe: Die Titelstory

ORF KidsStaffel 1Folge 116vom 18.10.2025
Die Schlümpfe: Die Titelstory

Die Schlümpfe Stafffel 1

Folge 116: Die Schlümpfe: Die Titelstory

12 Min.Folge vom 18.10.2025

Reporter interviewt Gargamel für seine Zeitung. Er möchte wissen, wie der zu dem bösen Zauberer geworden ist, der er ist. Dabei erzählt Gargamel, dass er am nächsten Tag eine Prinzessin heiraten wird. Dieses Ereignis wollen sich die Schlümpfe natürlich nicht entgehen lassen und sie finden sich alle auf der Lichtung ein, um der Hochzeit beizuwohnen. Doch die Prinzessin entpuppt sich als verkleideter Gargamel und die Hochzeit als eine Falle. Bildquelle: ORF/IMPS

