Die Schlümpfe Stafffel 1
Folge 117: Die Schlümpfe: Der doppelte Papa Schlumpf
12 Min.Folge vom 20.10.2025
Ein ganz normaler Schlumpf hegt den Wunsch zu sein wie Papa Schlumpf. Ohne Zauberei und Magie gibt es nur eine Möglichkeit: Er geht zu Beauty in die Maske und lässt sich auf Papa Schlumpf stylen. Als er so durchs Dorf läuft, wird er von den anderen Schlümpfen für Papa Schlumpf gehalten, was ihm sehr gefällt. Doch die Dorfbewohner werden zusehends argwöhnischer, weil Papa Schlumpf vermeintlich immer wieder sich widersprechende Anweisungen gibt. Bildquelle: ORF/IMPS
