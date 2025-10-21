Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlümpfe Stafffel 1

Die Schlümpfe: Ihr seid gefeuert!

ORF KidsStaffel 1Folge 119vom 21.10.2025
Die Schlümpfe: Ihr seid gefeuert!

Die Schlümpfe: Ihr seid gefeuert!Jetzt kostenlos streamen

Die Schlümpfe Stafffel 1

Folge 119: Die Schlümpfe: Ihr seid gefeuert!

12 Min.Folge vom 21.10.2025

Als wieder einmal ein Feuerwehreinsatz komplett schief geht, sind die beiden Feuerwehrleute Clumsy und Dummi so sauer aufeinander, dass sie nicht mehr Feuerwehr sein wollen. Also wird Schlumpfine mit dem Posten beauftragt, die wie dafür geboren zu sein scheint. Als die beiden Ex-Feuerwehrschlümpfe bemerken, wie gut sie ihre Arbeit macht, werden sie neidisch, und überlegen, wie sie Schlumpfine den Job wieder abspenstig machen können. Bildquelle: ORF/IMPS

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Schlümpfe Stafffel 1
ORF Kids
Die Schlümpfe Stafffel 1

Die Schlümpfe Stafffel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen