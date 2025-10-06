Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 93vom 06.10.2025
12 Min.Folge vom 06.10.2025

Als Schlaubi und die Schlümpfe seine Muffins kritisieren, verlässt Koch eingeschnappt das Dorf. Prompt wird er von den Riesen Großmaul und Eierkopf gefangen. In ihrem Turm kocht er um sein Leben. Als die Schlümpfe im Dorf den Geruch der Suppe schnuppern, folgen sie ihm bis zum Turm. Die hungrigen Oger fangen die Schlümpfe als Suppeneinlage. Schlumpfine, Schlaubi und Papa Schlumpf müssen sich so einiges einfallen lassen, um die Oger zu besiegen. Bildquelle: ORF/IMPS/

