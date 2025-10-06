Die Schlümpfe: SchlumpfsüppchenJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe Stafffel 1
Folge 93: Die Schlümpfe: Schlumpfsüppchen
12 Min.Folge vom 06.10.2025
Als Schlaubi und die Schlümpfe seine Muffins kritisieren, verlässt Koch eingeschnappt das Dorf. Prompt wird er von den Riesen Großmaul und Eierkopf gefangen. In ihrem Turm kocht er um sein Leben. Als die Schlümpfe im Dorf den Geruch der Suppe schnuppern, folgen sie ihm bis zum Turm. Die hungrigen Oger fangen die Schlümpfe als Suppeneinlage. Schlumpfine, Schlaubi und Papa Schlumpf müssen sich so einiges einfallen lassen, um die Oger zu besiegen. Bildquelle: ORF/IMPS/
