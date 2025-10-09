Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 99vom 09.10.2025
12 Min.Folge vom 09.10.2025

Gargamel entwickelt ein Zaubermittel, das ihn in einen Schlumpf verwandeln und ihm Zugang zum Schlumpfdorf verschaffen soll. Zufällig erfährt Schlaubi davon und hat eine Idee: Jeder Schlumpf muss ihm sein größtes Geheimnis verraten, damit er und Sturmi Gargamel so enttarnen können. Leider bleiben die Geheimnisse nicht lange geheim. Schlaubi und Sturmi fliehen vor den aufgebrachten Schlümpfen aus dem Dorf und laufen prompt Gargamel über den Weg. Bildquelle: ORF/IMPS/

ORF Kids
