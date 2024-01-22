Die Seele der Farbe
Folge 1: Die Seele der Farbe
46 Min.Folge vom 22.01.2024
Die Welt ist voller Farben, doch strenggenommen, gibt es sie eigentlich gar nicht. Die Art und Weise, wie Licht von bestimmten Teilchen und Oberflächen reflektiert oder absorbiert wird, entscheidet darüber, in welcher Farbe Körper wahrgenommen werden. Nur ein kleines Spektrum davon ist für den Menschen überhaupt sichtbar. Und dieses Spektrum wird maßgeblich von Pigmenten beeinflusst. Bildquelle: ORF/BR/SWR/Agustí Torres/Daniel Waldhecke
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Seele der Farbe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0