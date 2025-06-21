Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Slupetzkis

Die Slupetzkis: Urlaub in Balkonien

ORF2Staffel 1Folge 1vom 21.06.2025
Die Slupetzkis: Urlaub in Balkonien

89 Min.Folge vom 21.06.2025

Die Slupetzkis führen gern ihr Luxusleben vor, verschweigen aber ihre finanzielle Pleite. Weil niemand merken darf, dass sie sich die Kreuzfahrt nicht leisten können, täuschen sie den Urlaub vor und verstecken sich in ihrer Villa. Komödien-Zweiteiler mit u.a. Wolfgang Böck und Gabriela Benesch

