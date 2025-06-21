Die Slupetzkis: Urlaub in BalkonienJetzt kostenlos streamen
Die Slupetzkis
Folge 1: Die Slupetzkis: Urlaub in Balkonien
89 Min.Folge vom 21.06.2025
Die Slupetzkis führen gern ihr Luxusleben vor, verschweigen aber ihre finanzielle Pleite. Weil niemand merken darf, dass sie sich die Kreuzfahrt nicht leisten können, täuschen sie den Urlaub vor und verstecken sich in ihrer Villa. Komödien-Zweiteiler mit u.a. Wolfgang Böck und Gabriela Benesch
Weitere Folgen in Staffel 1
