Die Slupetzkis: Urlaub wider Willen
Die Slupetzkis
Folge 2: Die Slupetzkis: Urlaub wider Willen
Jetzt sind sie pleite, die Slupetzkis. Und die Taubers, die ehemaligen Proleten von nebenan, schwimmen nach einem Lottosieg im Geld. Früher hatten die Slupetzkis Personal. Jetzt schleppt er in einem Nobelhotel die Koffer während sie die Böden schrubbt. Dann tauchen auch noch die Taubers auf. Sofort geben sich die Slupetzkis als Hotelgäste aus. Aber wie soll das gehen ohne dass der oberschlaue Hotelbesitzer Verdacht schöpft? Besetzung: Wolfgang Böck (Werner Slupetzki) Gabriela Benesch (Jaqui Slupetzki) Markus Hering (Heinrich Tauber) Viktoria Schubert (Gisela Tauber) Serge Falck (Gerhard Antonius) Gerti Drassl (Manuela Tauber) Daniela Golpashin (Diana Slupetzki) Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
