Die Slupetzkis: Urlaub in BalkonienJetzt kostenlos streamen
Die Slupetzkis
Folge 3: Die Slupetzkis: Urlaub in Balkonien
Die Slupetzkis geben vor, auf Kreuzfahrt zu sein, obwohl sie pleite sind, und verstecken sich dafür in ihrer Villa. Doch die Nachbarn, die nur die Blumen gießen sollten, quartieren sich dort für ihren eigenen Urlaub ein. Gleichzeitig nutzt Tochter Diana das Haus heimlich mit ihrem neuen Freund. Gefangen im eigenen Heim können die Slupetzkis weder ihre Lage offenbaren noch unbemerkt entkommen. Besetzung: Wolfgang Böck (Werner Slupetzki) Gabriela Benesch (Jaqui Supletzki) Markus Hering (Heinrich Tauber) Viktoria Schubert (Gisela Tauber) Gerti Drassl (Manuela Tauber) Daniela Golpashin (Diana Slupetzki) Stanislav Lisnic (Tomek) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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