Staffel 1Folge 2vom 19.05.2026
Die Sprache der Tiere - Starke StimmenJetzt kostenlos streamen
Die Sprache der Tiere
Folge 2: Die Sprache der Tiere - Starke Stimmen
44 Min.Folge vom 19.05.2026
Tiere nutzen eine außergewöhnliche Anzahl von unterschiedlichen Lauten, um Informationen zu vermitteln. Wissenschaftler nutzen die neuesten Technologien, um die Laute der Tiere zu analysieren und herauszufinden, was sie eigentlich sagen. Den Botschaften von Königspinguinen, Hunden und Fledermäusen gehen Forscher mithilfe künstlicher Intelligenz auf die Spur. Bildquelle: ORF/ZDF
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