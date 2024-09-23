Die Spreewaldklinik
Folge 18: Erkenntnisse
34 Min.Folge vom 23.09.2024Ab 12
Leas und Eriks romantischer Abend findet ein Ende, als Erik Nicos Babybändchen sieht. Nach dem ersten Schock weiß Lea: Sie muss Erik die Wahrheit sagen. Wie wird er reagieren? Währenddessen versuchen Paul und Doreen zu verhindern, dass Lea und Erik einander näherkommen. Dr. Berg geht der Ursache für die Gesichtslähmung ihres Patienten Julius Galinski nach. Hatte der 16-Jährige etwa einen Schlaganfall? Diese Frage führt Julius' Vater Mirko vor Augen, wie ernst die Lage ist.
