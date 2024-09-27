Die Spreewaldklinik
Folge 22: Blackout
34 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12
Mias Zustand ist kritisch. Als ihre OP ansteht, wird Lea von einem alten Trauma eingeholt und muss die OP abbrechen. Vivian übernimmt für Lea und verspricht ihr, den Vorfall für sich zu behalten. Als allerdings ihre Annäherungsstrategie bei Erik nicht aufgeht, wird ihre Eifersucht auf Lea wieder stärker. Soll sie es ihr heimzahlen? Nico lässt sich auf ein weiteres Date mit Johnny ein und enttäuscht Radu erneut mit einer Absage ihrer Verabredung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH