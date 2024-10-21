Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

SAT.1Staffel 1Folge 37vom 21.10.2024
Folge 37: Spurensuche

34 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12

Nico macht der Liebeskummer wegen Johnny zu schaffen. Sie beschließt, die Sache mit ihm zu klären, und will ihn zur Rede stellen. Da die Presse wegen des Medikamentendiebstahls auf die Klinik aufmerksam geworden ist, versucht Dr. Berg, die Lage in den Griff zu bekommen. Vivian wird von einem ungewöhnlichen Patienten auf Trab gehalten: Frank Baumann hält sie für seine Freundin - und macht ihr einen Heiratsantrag.

