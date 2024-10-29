Die Spreewaldklinik
Folge 43: Gedenken
34 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12
Zum Todestag ihrer Mutter bekommt Lea Besuch von Vera. Die emotionale Verbundenheit der Schwestern weckt in Vera einen alten Gewissenskonflikt: Sie verbirgt vor Lea schon lange ein bitteres Geheimnis. Trotz Leas eindringlicher Warnung verabredet Nico sich zu einem Treffen mit Johnny. Als ihr klar wird, dass sie auf ihn hereingefallen ist, will sie ihn im Alleingang überführen. Gitta vermutet, dass Dr. Wemuth eine Affäre mit Vivian hat - und findet zunehmend Indizien.
