Die Spreewaldklinik
Folge 52: Guter Rat ist teuer
34 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
Lea rät Nico schweren Herzens, die Chance zu nutzen in Spanien Medizin zu studieren, auch wenn sie dann nicht mehr in ihrer Nähe wäre. Nico hält die Pläne zunächst für einen Versöhnungsversuch ihres Vaters, bis dieser behauptet, dass er und Doreen auch ohne sie auswandern würden. Lars lüftet das Geheimnis um den MS-kranken Taubert, und seine Frau zieht die Klage gegen Erik zurück. Während Andreja und Lars abwesend sind, übernimmt Richard das Sägewerk, was schief zu gehen droht.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH