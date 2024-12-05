Die Spreewaldklinik
Folge 70: Anruf aus der Ferne
34 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Als Paul vor Leas Datsche umknickt, wird er von Nico und Lea im Krankenhaus umsorgt. Doreen, die sich selbst aus der Klinik in Stralsund entlassen hat und zurück in Börnow ist, beobachtet die drei unbemerkt dabei. Richard bekommt ein Angebot aus Bali - er könnte in der Tauchschule seines Kumpels mit einsteigen. Wird er das Angebot annehmen? Unterdessen hat Gitta alle Hände voll mit ihrem anstrengenden Patienten Gustav Strass zu tun.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH