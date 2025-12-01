Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Ein tiefer Schnitt

SAT.1Staffel 2Folge 32vom 23.12.2025
Folge 32: Ein tiefer Schnitt

34 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Angestoßen durch den Fall Konstantin fürchtet Lea, dass Nico mehr weiß, als sie zugibt, und sucht Rat bei Paul. Als der bei Nico nachhakt, macht er alles nur schlimmer. Dr. Berg liefert sich ein Duell mit Notfallsanitäter Robert, dessen mutiger Luftröhrenschnitt ein Leben rettet, aber Bergs Ego trifft. Vivian will für ihren Bruder da sein. Doch als Elias sie bittet, ihm als Klinikclown zu helfen, muss sie sich mal wieder zwischen Familie und Karriere entscheiden.

