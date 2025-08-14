Schlechtes für das Gute tunJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 34: Schlechtes für das Gute tun
35 Min.Ab 6
Nico rudert zurück: Radu soll sich doch nicht ganz aus ihrem Leben raushalten. Doch klar ist: Damit ihre Beziehung nicht weiter belastet wird, muss sie mit Lea über den Brief sprechen. Um Andreja die Angst vor der Zukunft des Sägewerks zu nehmen, plant Lars kurzerhand ein Casting für seine Nachfolge. Gitta hat beschlossen, für Hannes Körner keine Unterschrift zu fälschen - bis dessen Zieh-Enkel Levi verschwindet und Gitta eine Aussage von Mark missversteht.
