Die Spreewaldklinik
Folge 37: Unverzeihlich
34 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6
Fiona erkennt, dass sie Pflegekraft werden will - doch Dr. Wemuth glaubt, sie will Ärztin werden. Lea versöhnt sich mit Erik und bietet Mona an, auf Timmy aufzupassen. Dann hört sie, wie Mona mit einem Anwalt über eine Klage spricht. Andreja findet heraus, dass gegen Mona in den USA ein Verfahren läuft. Lea ist sicher: Mona fälschte ihre Arbeitsbescheinigung. Doreen gesteht Paul, dass sie ihm nicht mehr vertraut - und fährt wortlos davon.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH